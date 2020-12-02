Против России: Европейский суд объединил дела детей Донбасса и сбитого боинга MH-17

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 5 дел Украины в отношении агрессии России. Но сейчас таких дел осталось 4, потому что ЕСПЧ объединил дело по вывозу детей из Донбасса на территорию РФ с жалобой Нидерландов. Об этом рассказал заместитель министра, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Иван Лещина, передает «Громадське радіо».

«Уменьшилось количество межгосударственных дел, потому что объединили дело в отношении детей Донбасса, которых вывозили в 2014 году, с главным делом по Донбассу, которое подали в 2020 году Нидерланды. Работы стало больше, потому что нужно работать с делом, которое подали Нидерланды. Мы надеялись, что вот-вот будет заседание, а вместо этого Европейский суд принял довольно неожиданное решение [об объединении дел]», – пояснил замминистра.

Он отметил, что это впервые в истории ЕСПЧ, когда суд объединяет две межгосударственных жалобы. «В данном случае – это различные межгосударственные дела по разным странам. Как Европейский суд будет действовать дальше – неизвестно. Наши дела на разных стадиях», – сказал Лещина.

Он напомнил, что дело по детям Донбасса касается вывоза российской стороной детей из детских домов с неподконтрольной Украине территорий Донецкой и Луганской областей на территорию РФ. Украина подала в ЕСПЧ заявление, итогом рассмотрения которого должен был стать приказ Российской Федерации вернуть детей. «Европейский суд принял решение: Россия вернула детей, но дело осталось. В результате сам процесс захвата детей, вывоз их в Российскую Федерацию – это нарушение их права на личную жизнь. Интересно, что когда Европейский суд объединял дела по Донбассу в одно, то об этом деле забыли», – продолжил замминистра.

Что касается обращения Нидерландов, то это в первую очередь материалы дела расследования международной следственной группы по сбитому в «ДНР» российским Буком боинга рейса MH-17. «Для нас важны доказательства как принадлежности этого Бука российской армии, так и добровольной передачи этой техники пророссийским сепаратистам, то есть весь процесс. Важное подтверждение непосредственного присутствия российских войск на территории Украины или предоставления оружия российской стороной. Это необходимо для того, чтобы установить ответственность российского государства за нарушение прав человека, которые происходят на этой территории», – подчеркнул чиновник.

Он надеется, что за счет присоединения дела Нидерландов против России со своей стороны и Украина сможет доказать ответственность России за то, что происходит на Донбассе.

«По донбасскому делу у нас уже есть некоторые материалы. Некоторые спецорганы Украины поделились данными о Донбассе только в этом году. По Донбассу мы больше работали и больше собрали, там и ситуация сложнее. Материалов по Донбассу больше, чем по Крыму. Свидетелей тоже больше, кстати. По нидерландскому делу, то там была проведена плодотворная работа различных международных органов. Там есть свидетели, это нормальное уголовное дело, поэтому для нас эти материалы были бы очень полезными. Само по себе участие Нидерландов в этом деле усиливает политический аспект. Уже не Украина говорит о нарушении прав человека со стороны России, а одна из европейских стран поддерживает Украину в этом сражении», – сказал Лещина.

«Плюсы и в том, что в нидерландском деле больше материала по уголовному делу по MH-17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле», – дополнил он.

То есть, совместное участие Украины и Нидерландов против России – это плюс для нашей страны. Но есть и минусы от объединения дел.

«Из минусов – это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня нидерландское заявление еще даже не комуниковано Российской Федерацией. Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел (напомню, Кипр против Турции от заявления до решения по справедливой сатисфакции ЕСПЧ рассматривал 40 лет), такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском. В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение нидерландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб», – заключил Лещина.