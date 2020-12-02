«Покойники ждать не могут»: В Славянске митинговали предприниматели (Фото)

В Донецкой области, как и по всей стране, предприниматели протестовали против введения с 1 января обязательных кассовых аппаратов, а также против карантина выходного дня. В Славянске 1 декабря более 100 человек вышли на митинг. Люди говорят, что бизнес придется закрыть, если всех обяжут пользоваться кассовыми аппаратами, а карантин выходного дня – тоже серьезные убытки для торговцев, передает «Радио Свобода».

К памятникя «Первым предпринимателям 90-х» на входе в центральный рынок Славянска торговцы пришли с флагами с хештегом #SaveФОП и плакатами.

Анатолий торгует на рынке промтоварами уже 20 лет. «Не время сейчас вводить кассовые аппараты: много расходов, очень большие штрафы, которые малый бизнес просто не в состоянии потянуть. Мы все налоги тут платим, – просто не трогайте нас, дайте нам работать», – не скрывает эмоций мужчина.

Неподалеку от него обсуждают перспективы несколько женщин. Надежда торгует канцелярией и новогодними украшениями. Она уверена, что с введением кассовых аппаратов бизнес придется свернуть. «Никто не берет во внимание, сколько предпринимателей часто товар продают в убыток. Брак: вот я торгую гирляндами, из ящика получается 10-15% [брака]. Часто-густо ты не можешь продать этот товар. Это же вообще нигде не учитывается. А возвраты: вот человек купил, вернул, а как я через кассовый аппарат должна провести? У нас канцелярия, у нас товар, – реализатор не может все пересчитать. Если у меня все это будет через налоговую: нужно ставить человека рядом со мной и с утра до вечера штрафовать», –описывает реалии торговли на рынке Надежда.

Татьяна 30 лет работает на рынке, занимается ритуальным бизнесом. Женщина высказывается против карантина выходного дня. «Покойники ждать не могут: сегодня его хоронить, или через выходные. Ритуальный бизнес к карантину каким боком? Просто писать объявление: прошу вас не умирать в выходные дни или в карантин», – с иронией говорит Татьяна.

А Юлия торгует на рынке 18 лет. Говорит, что, по сравнению с остальными, этот год – «убийственно сложный» для бизнеса. По мнению женщины, власти не хотят слышать мнение предпринимателей.

Юлия выходит перед протестующими и оглашает требования: «Требуем: сохранить микробизнес! Да, Славянск, мы требуем сохранить микробизнес! Чтобы наша действующая власть поддержала нас, не уничтожала нас. У нас есть дети, у нас есть семьи. Нам нечем кормить детей, потому что мы зарабатываем сами. Почему работают большие [торговые] сети, а нас закрывают на карантин выходного дня, на полный локдаун? Мы – против карантина! Мы – за упрощенную систему налогообложения!».

А еще предприниматели говорят, что в Славянске практически невозможно трудоустроиться. И если бизнес придется закрыть, – придется нелегко.

Вадим Лях, городской голова Славянска, сказал людям, что власть услышала протестующих: «Я думаю, что все будет хорошо. Надо только набраться терпения немножко»

Также мэр Славянска сообщил, что, пока новоизбранные депутаты городского совета еще не собирались на сессию, возможно, к центральным властям направят обращение от его имени.

«Надо дать возможность людям на местах сохранить свои рабочие места. И, по большому счету, если коротко (ну, конечно, этого в обращении не будет): малый бизнес не потянет сегодня кассовый аппарат. Я – как городская власть – конечно же заинтересован в том, чтобы платилось больше налогов. Но, с другой стороны, я понимаю: если платить налоги некому будет, – этот ручеек просто иссякнет», – отметил Лях.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает с 1 января 2021 года обязательное использование кассового аппарата для определенных видов деятельности предпринимателей 2-4 групп, а с 1 апреля их должны установить все плательщики единого налога 2-4 групп.

1 декабря в Киеве в очередной раз протестовали предприниматели под лозунгом SaveФОП. Они требовали отложить обязательное использование кассовых аппаратов и проголосовать законы про упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса.

На данный момент президент Владимир Зеленский выступил с предложением на год отложить обязательное введение кассовых аппаратов.