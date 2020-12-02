Для 21 переселенца: В Мариуполе показали, как из ЖЭКа делают квартиры (Видео)

В Мариуполе продолжается реконструкция бывшего помещения ЖЭКа, на базе которого будут созданы 7 двухкомнатных квартир для переселенцев.

Работы были начаты 2 месяца назад.

«Мы ожидаем, что если в среднем семья переселенцев будет состоять из 3 человек, то здесь будут проживать 21 человек. Может, и больше. Сейчас это спрогнозировать невозможно», – говорит заместитель Мариупольского городского головы Михаил Ивченко.

Квартиры будут площадью от 45 до 52 кв. м. В каждое помещение собственники будут иметь отдельный вход. Некоторые старые стены сносят, некоторые – выстраивают заново.

Кроме коммуникаций, в квартирах уложат плитку, линолеум.

Завершение работа по данному объекту запланировано в апреле 2021 года.

Аналогичный проект хотят реализовать по ул. Рижская, 24. Там обустроят еще 4 квартиры для переселенцев.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе проходят ремонтные работы на первом этаже жилого дома по проспекту Никопольскому, 137. Ранее там располагался ЖЭК. Согласно проекту, здесь будут полностью обустроены 7 двухкомнатных квартир. Уже весной 2021 года ключи от них получат «новые мариупольцы» из числа внутренне перемещенных лиц. Стоимость проекта – 5,2 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»