Не видит 11 лет: Как житель Славянска открыл музыкальный бизнес (Фото)

Житель Славянска (Донецкая обл.) Эдуард Смоляков и его супруга имеют инвалидность по зрению. Но это не помещало паре организовать собственный музыкальный бизнес, передает «24 канал».

Эдуард Смоляков – музыкант, диджей, поэт. Семья даже во время боевых действий не покидала Славянск.

У Эдуарда с детства были проблемы со зрением, а последние 11 лет мужчина вообще не видит. Во время учебы в университете на психолога он овладел гитарой и стал писать песни. Впоследствии Эдуард решил создать собственную группу – так возникла «Смолова галерея».

К началу боевых действий группа активно гастролировала по Донецкой и Луганской областям, но в 2014 году потеряла львиную долю клиентов, которые оказались по другую сторону линии разграничения. Однако Эдуард не оставил музыкальную сферу. Они с женой объединили усилия и начали выступать в кафе и ресторанах.

Эдуард поет, а супруга (также имеет инвалидность по зрению) как звукооператор сидит за микшерным пультом. А еще она играет на барабанах в музыкальной группе учеников Эдуарда – Inclusion Band, в которую входят дети с недостатками зрения.

Однако развиваться музыкантам мешало устаревшее оборудование.

«Мы пользовались еще советским микшерным пультом, это был такой здоровенный "гроб", совсем "некондиция". Колонки у нас были, а вот нормального пульта действительно не хватало. А от этого же зависит качество звука!», – говорит Эдуард.

Эдуард Смоляков

В сентябре 2019 года на полученный грант от Евросоюза музыкант приобрел новый пульт. С ним качество выступлений значительно улучшилась. А еще Эдуард дает частные уроки, где с помощью пульта учит учеников, как правильно миксовать и работать с музыкальными инструментами. Иногда он также сдает пульт в аренду. С собственными выступлениями в период карантина пока приходится подождать.

«Из-за пандемии этот сезон у нас полностью пролетел. Мы имели договоренности с несколькими летними площадками, но, конечно, тогда все отменили из-за карантина», – вздыхает музыкант.

После ослабления ограничений количество выступлений начала немного расти. Эдуард ждет, когда можно будет на полную использовать свой потенциал и верит, что это – лишь вопрос времени. «Такая аппаратура не выходит из строя годами», – подбадривает он себя.

Сделать успешный старт им помогли гранты от Евроcоюза, предоставленные Датским Советом по делам беженцев – Датской группой по разминированию (DRC-DDG).