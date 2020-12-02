В неподконтрольном украинской власти Луганске работает «республиканский» Луганский украинский музыкально-драматический театр. В нем ставятся спектакли и на украинском языке. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

«У нас есть украинский музыкально-драматический театр, который достаточно долго продолжал работу в этом направлении (поддержании связей с Украиной)», – сказал он.

Дейнего добавил, что «республика» нацелена на восстановление культурных связей с населением подконтрольной Украине территории. «У нас работает сейчас программа на восстановление единства людей по обе стороны линии разграничения. В рамках этой программы действует и культурный блок», – отметил он, не вдаваясь в детали программы.

Однако Дейнего не сообщил, что после 2014 года «республиканский» Луганский украинский музыкально-драматический театр ставит преимущественно пьесы на русском языке, а также участвует в фестивалях в России. Также актеры театра снимались в «Ополченочке» – первом художественном фильме «ЛНР».

Возглавляет сейчас Луганский украинского музыкально-драматического театр Анатолий Яворский.

Напомним, в «ЛНР» сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой. Всех участников УкраиСнявшиеся в данном фильме пополнили перечень актеров, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтвердила факт вывода Дрюк на украинскую сторону.