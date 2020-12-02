На Донетчине появился Мариупольский район: Прошла первая сессия райсовета (Видео)

В рамках децентрализации в Донецкой области из 18 районов остается только 8. Один из них – новый Мариупольский район. Он был официально создан в результате местных выборов, которые состоялись 25 октября. Сегодня, 2 декабря, состоялась первая сессия Мариупольской районного совета.

Так, в Мариупольский район (с административным центром в Мариуполе) вошли Кальчикская сельская, Мангушская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая, Сартанская поселковая территориальные громады.

В планах властей – преобразование Приазовья в развитый, перспективный, и современный регион, которым, в частности за последние пять лет, стал Мариуполь.

На сессии в ходе тайного голосования избрали председателя районного совета. Им стал Степан Махсма, который ранее был секретарем Мариупольского горсовета.

«Это все для нас еще новое, еще очень много законодательных актов необходимо воплотить в жизнь. Программы социально-экономического развития региона субрегионального уровня Приазовья будем уже принимать по бюджетам тех объектов, которые будут на балансе у районного совета. Будем формировать бюджет из того, что будет прописано в законодательстве», – сказал Махсма.

Следующую сессию Мариупольского районного совета должны провести 9 декабря.

Напомним, в Украине переформатировали карту административно-территориального устройства. Теперь вместо 490 районов в стране будет 136. В Донецкой и Луганской областях будет по 8 районов (до этого в каждой области их было 18).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»