По кличке «Палыч»: Как будут судить главного пыточника тюрьмы «Изоляции» в Донецке

Главный пыточник тюрьмы «Изоляция» (бывший музей Донецка, где «МГБ ДНР» создала тайную тюрьму) Денис Куликовский («Палыч») скрывается в России. Об этом сообщила Зера Козлиева, заместитель начальника Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины, передает «Радио Свобода».

Куликовскому уже заочно сообщено о преступлениях.

Козлиева отметила, что сначала дело пойдет в национальный суд. «В нашем случае мы используем механизмы заочного досудебного расследования и судебного рассмотрения. Если мы получим обвинительный приговор, мы будем принимать меры по оглашению его в международный розыск». – пояснила она.

«Параллельно мы используем, кроме национальных, международные механизмы, – поясняет она. – Если есть обвинительный приговор, но мы не можем привлечь человека к ответственности, мы направляем материалы в Международный уголовный суд. Сроки, которые он выносит, могут быть и до 15, 20, 30 лет лишения свободы», – дополнила она.

По данным украинских правоохранителей сейчас Куликовский скрывается в России. «Мы будем призывать международную инстанцию вынести приговор, и они будут требовать от России выдать данного гражданина. Если его не выдадут, этот человек навсегда останется в Российской Федерации, но это в крайнем случаем – и мы думаем, что такого не будет», – резюмировала представительница Офиса Генпрокурора.

Как сообщалось ранее, главным палачом тюрьмы «Изоляция» был житель Макеевки Денис Куликовский по кличке «Палыч». В 2014 году ему было 30 лет. «Палыч» запомнился бывшим пленным особой жестокостью – насиловал, унижал, бил и жестоко пытал заключенных. «Палыч» руководил «Изоляцией» до февраля 2018 года, после очередного избиения одного из заключенных его отстранили. О последующей судьбе палача в «ДНР» ходили разные слухи. В октябре 2020 года Донецкой областной прокуратурой Куликовскому было заочно сообщено о преступлениях по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.