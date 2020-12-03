Морозы и оттепель: Синоптик рассказал о погоде на декабрь и Новый год

В декабре в Украине ожидаются два периода сильных морозов. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают «Факты».

«Так, в День Святого Николая температура может опуститься до минус 13. Погода в праздник будет еще и снежной», – отметил синоптик.

Если в целом говорить о погоде в декабре, то, согласно его расчетам, будет два периода с достаточно низкими температурами: с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря.

«В первый период температура воздуха будет опускаться до отметок 9-11 ниже нуля, на протяжении второго возможно снижение до минус 10-13. С 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря стоит ожидать снегопадов», – сказал Леонид Горбань.

По его словам, к сожалению, погода на Новый год будет теплой и дождливой.

«Это связано с тем, что 29 декабря в Украине начнется оттепель. Так, в последние дни уходящего года, с 29 по 31 декабря, будет наблюдаться хоть и небольшие, но плюсовые значения – 1−3 градуса тепла. Кроме того, в этот период возможен снег с дождем», – добавил синоптик.