Областные центры, большие города: Кабмин готовит массовое тестирование на COVID-19

Кабинет министров разрабатывает проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек», – сказал глава Кабмина.

Комментируя программу вакцинирования от COVID-19, Шмыгаль отметил, что в настоящее время правительство готовит детальный план действий и ведет переговоры с поставщиками.

«Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca», – сказал он.

«Уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование», – подчеркнул премьер-министр.