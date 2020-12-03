Службы такси в Донецке подняли тарифы, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке подорожали услуги такси. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, службы такси в Донецке подняли тарифы до 100 руб. (38 грн по местному курсу на 3.12.2020) за вызов. Ранее за вызов брали 85 руб. (грн).

В минимальную стоимость входит посадка и поездка до 5 км. То есть, доехать куда-либо, независимо от расстояния, дешевле 100 руб. (38 грн) не получится. Каждый последующий километр после 5-ти стоит 16 руб. (6 грн) с 5:00 и до 20:00. После 20:00 и до 22:00 к тарифу добавляется еще 20% стоимости.

В соцсетях отмечают, что новые тарифы действуют с 1 декабря. О причинах повышения пишут разное. Диспетчер в такси отвечает, что просто им прислали новые расценки, без объяснения. Водители связывают подорожание с тем, что введены штрафы за отсутствие «полиса ОСАГО». Есть мнение, что рост вызван общим поднятием цен перед Новым годом.

«А как иначе, все давно подорожало, а тарифы такси на месте были. Люди свои машины убивают… Даже 100 руб. (38 грн – ред.) это мало», – пишут в местном паблике сторонники повышения цен.

«Улучшение обещали – вот вам… Правильно! А то попривыкали, трамваями поездят», – пишут дончане, которые возмущены подорожанием.

Также отмечается, что для тех, кто иногда пользовался услугами такси при поездках с работы, повышение значительно ударит по карману. Люди боятся, что, задерживаясь ненадолго на работе, не смогут вызвать такси и будут задержаны «полицией» за нарушение комендантского часа.