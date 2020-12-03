Положительная статистика: В Украине второй день подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших

В Украине второй день подряд фиксируется положительная статистика. Количество людей, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество выявленных заболевших – 14 496. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В числе заболевших – 745 детей и 614 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 739 человек;
- летальных случаев – 243;
- выздоровели – 15 372 человека;
- проведено тестирований за сутки – 72 678 (в том числе методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 772 760 человек, из них:
- выздоровели – 384 426 человек (49,7%);
- находятся на лечении – 375 374 человека (48,6%);
- летальных исходов – 12 960 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 654 206.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 75 376 случаев;
- Винницкая область – 17 988 случаев;
- Волынская область – 25 121 случай;
- Днепропетровская область – 40 966 случаев;
- Донецкая область – 24 175 случаев;
- Житомирская область – 30 630 случаев;
- Закарпатская область – 23 880 случаев;
- Запорожская область – 33 615 случаев;
- Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;
- Киевская область – 40 427 случаев;
- Кировоградская область – 5 701 случай;
- Луганская область – 6 610 случаев;
- Львовская область – 48 144 случая;
- Николаевская область – 19 894 случая;
- Одесская область – 47 920 случаев;
- Полтавская область – 23 926 случаев;
- Ровенская область – 32 223 случая;
- Сумская область – 31 184 случая;
- Тернопольская область – 28 673 случая;
- Харьковская область – 57 267 случаев;
- Херсонская область – 11 087 случаев;
- Хмельницкая область – 30 943 случая;
- Черкасская область – 24 776 случаев;
- Черновицкая область – 34 432 случая;
- Черниговская область – 19 722 случая.
«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в Минздраве..