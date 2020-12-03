Не могут выехать из «Л-ДНР»: Все пенсии пенсионерам-ВПЛ начисляются в полном объеме

Все средства на счета пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, которые не могут выехать на подконтрольную украинской власти территорию, начисляются в полном объеме и вовремя. Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передают «Донецкие новости».

Она напомнила, что на сегодня в Донецкой области зарегистрировано 280 тысяч пенсионеров-переселенцев.

«Все средства, предусмотренные для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, которые не смогли выехать на территорию, подконтрольную украинской власти, в полном объеме и своевременно зачисляются на пенсионные карточные счета. Эти средства ожидают своих владельцев, и при первом их обращении эти средства доступны», – отметила Светлана Якивчик.

Она добавила, что информацию о состоянии своего счета и наличии средств пенсионеры-ВПЛ могут проверить в мобильном приложении «Ощад 24/7». Кроме того, по всем вопросам работает бесплатная «горячая линия» 0-800-210-800.

Напомним, «Ощадбанком» продлен срок действия платежных карт пенсионерам-ВПЛ до 1 января 2021 года. Но отсрочены именно те платежные карты, которые открыты по пакету «Мій рахунок. Внутрішньо переміщена особа». Также «Ощадбанком» отсрочено прохождение идентификации до 1 января 2021 года плюс 60 дней после окончания карантина.

По состоянию на 2 декабря более 100 тысяч перевыпущенных карт находятся в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области и ожидают обращения своих собственников, пенсионеров-ВПЛ. До 1 января 2021 года владельцы просроченных карт из числа пенсионеров-переселенцев могут пользоваться прежними просроченными картами.