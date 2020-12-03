На Донетчине COVID-19 забрал 17 жизней, 423 человека заразились (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 17 человек в Донецкой области:

12 – в Мариуполе;

2 – в Краматорске;

по 1 – в Дружковке, Волновахе и Селидово.

За среду, 2 декабря, лаборатории сообщили о еще 423 больных, среди которых 20 детей:

187 – в Мариупольской ОТГ;

74 – в Краматорской ОТГ;

71 – в Бахмутской ОТГ;

29 – в Славянской ОТГ;

17 – в Торецкой ОТГ;

11 – в Николаевской ОТГ;

7 – в Мирноградской ОТГ;

5 – в Константиновской ОТГ;

по 3 – в Покровской, Угледарской и Лиманской ОТГ;

по 2 – в Мангушской, Черкасской и Добропольской ОТГ;

по 1 – в Сартанской, Светлодарской, Часовоярской, Дружковской, Никольской, Марьинской и Александровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 175 случаев заражения COVID-19, из них: