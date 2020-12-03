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На Донетчине COVID-19 забрал 17 жизней, 423 человека заразились (Карта)

03.12.20 09:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки умерли 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 17 человек в Донецкой области:

  • 12 – в Мариуполе;
  • 2 – в Краматорске;
  • по 1 – в Дружковке, Волновахе и Селидово.

За среду, 2 декабря, лаборатории сообщили о еще 423 больных, среди которых 20 детей:

  • 187 – в Мариупольской ОТГ;
  • 74 – в Краматорской ОТГ;
  • 71 – в Бахмутской ОТГ;
  • 29 – в Славянской ОТГ;
  • 17 – в Торецкой ОТГ;
  • 11 – в Николаевской ОТГ;
  • 7 – в Мирноградской ОТГ;
  • 5 – в Константиновской ОТГ;
  • по 3 – в Покровской, Угледарской и Лиманской ОТГ;
  • по 2 – в Мангушской, Черкасской и Добропольской ОТГ;
  • по 1 – в Сартанской, Светлодарской, Часовоярской, Дружковской, Никольской, Марьинской и Александровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 175 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 14 738 человек (61,0% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 993 пациента (37,2%);
  • летальных случаев – 444 (1,8%).

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