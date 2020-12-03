На Донетчине COVID-19 забрал 17 жизней, 423 человека заразились (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 17 человек в Донецкой области:
- 12 – в Мариуполе;
- 2 – в Краматорске;
- по 1 – в Дружковке, Волновахе и Селидово.
За среду, 2 декабря, лаборатории сообщили о еще 423 больных, среди которых 20 детей:
- 187 – в Мариупольской ОТГ;
- 74 – в Краматорской ОТГ;
- 71 – в Бахмутской ОТГ;
- 29 – в Славянской ОТГ;
- 17 – в Торецкой ОТГ;
- 11 – в Николаевской ОТГ;
- 7 – в Мирноградской ОТГ;
- 5 – в Константиновской ОТГ;
- по 3 – в Покровской, Угледарской и Лиманской ОТГ;
- по 2 – в Мангушской, Черкасской и Добропольской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской, Светлодарской, Часовоярской, Дружковской, Никольской, Марьинской и Александровской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 24 175 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 14 738 человек (61,0% от всех заболевших);
- на лечении – 8 993 пациента (37,2%);
- летальных случаев – 444 (1,8%).