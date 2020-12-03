Россия пытается переформатировать процесс урегулирования на Донбассе, – украинская делегация в ТКГ

Россия пытается заменить Нормандский формат в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе на «дискуссию» между Украиной и представителями «Л-ДНР», а также легитимизировать эти незаконные образования. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, опубликованном сегодня, 3 декабря.

Украинская сторона в ТКГ отреагировала на вчерашнее выступление представителей «Л-ДНР» в Совете Безопасности ООН.

«РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в Нормандском формате некой "...дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР". РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть "..определена воля народа Донбасса"; и в дополнение – квалифицировать этот процесс как "...истинное выполнение Минских договоренностей"», – говорится в заявлении.

Украинская делегация в ТКГ подчеркивает, что результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ «ЛНР» и «ДНР», запрещенных в Украине как террористические организации, в качестве «независимых республик», или угроза такого признания.

«Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось. От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в Нормандском формате руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата», – сказано в заявлении.

Украинская делегация расценивает эти попытки РФ «как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества».

«Мы напоминаем, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне», – резюмирует украинская сторона в ТКГ.