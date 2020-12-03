С миру по нитке: Жители Донецка рассказали, как обманывают в супермаркетах «Молоко» (Фото)

В «ДНР» в супермаркетах «Молоко» обманывают покупателей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В местном паблике дончанин Сеня рассказал о своем визите в магазин «Молоко», что недавно открылся в ТЦ «Эра» по пр. Ильича.

«Плохое начало… Решил я поприветствовать этот маркет своим присутствием. Соглашусь, что ассортимент в маркете будет получше, чем у предшественника "ПРС", но вместе с ассортиментом растут и цены. Ну, а что вы хотели? По сути, "Молоко" – монополист в ДНР. Поэтому именно он диктует свои условия. В общем, к ценам я уже привык, поэтому порой проще на рынке поискать подешевле, а вот к ценникам никак не привыкну», – поделился дончанин.

«Обманывают тут на ровном месте. Вот и сегодня, смотрю на ценник на помидорах – 135 руб. (51,9 грн по местному курсу на 03.12.2020 – ред.), а весы пробивают по коду по 139 руб. (53,5 грн – ред.). Вроде бы и небольшая сумма, но с миру по нитке – барину кафтан... Я случайно обратил внимание на манипуляцию с ценами (хотя для "Молока" – это нормальное обыденное явление), а сколько людей не обратили внимания? А для кого-то эти 4 руб. (1,5 грн – ред.) тоже деньги», – рассказал он.

Сеня добавил, что ему удалось добиться, чтобы 4 руб. (1,5 грн) ему все-таки не посчитали. «Без шума и пыли. И это единственный плюс в сегодняшнем променаде. Будем мониторить», – сообщил он.

Возмущения о разнице в чеке и на кассе, а также иных несоответствиях высказывают и иные дончане: «Ну это политика всех маркетов, и давно уже. Просто нужно проверять чеки, хотя мало кто это делает… Чеки? Тут нужно все проверять. Ценники, коды, весы. Лучше ходить со своими весами… Это не плохое начало, это – естественная закономерность… Нас е**т, а мы крепчаем».

В местном паблике в адрес магазина – много претензий: «А акции в "Молоке"? Полное несоответствие цены на ценнике и в кассе… Это уже имидж "Молока", цены узнаем только на кассе: в три раза дороже ценника… Согласна, у меня так на колбасе "Мираторг" разница между ценником и чеком была в районе 200 руб. (77 грн – ред.)».

Делятся жители Донецка и иными случаями обмана:

Лариса: «Сегодня в магазине "Молоко" (только открытом на железнодорожном вокзале) на прилавке находился товар: мыло хозяйственное светлого и темного цвета, на ценнике стояла цена 20 руб. (7,7 грн – ред.). На кассе кассир стала искать код и цену товара, я подсказала, что 20 руб. (7,7 грн – ред.). Она многозначительно посмотрела на меня и сказала – 27 руб. (10,4 грн – ред.). Я обратилась с просьбой поменять ценник в зале, на что она мне ответила, что это не ее работа. Я сказала, что это обман покупателя и нарушение закона о правах потребителя. Реакции от сотрудников не последовало»;

Инна: «Меня тоже сегодня обманули в этом новом магазине. Пюре "ФрутоНяня" типа акция 39 руб. (15 грн – ред.), на ценнике, в чеке 50 руб. (19,2 грн – ред.). Поздно посмотрела, уже на остановке, не захотела возвращаться. Обычно ругаюсь, но малоэффективно, к сожалению».

Обманывают и в иных магазинах:

Ольга: «Только что в "Обжоре" на Цирке – такая же история... Дайкон (редька) цена на витрине 38 руб. (14,6 грн – ред.), на взвешивании пробивают 48 руб. (18,5 грн – ред.). Уточняем ассортимент, выясняем, что цена неправильная висит... Так исправьте цену, говорю. На что мне ответили, что для этого есть "специально обученные люди"... Так и не соизволили ничего поменять!»;

Татьяна: «Не только в "Молоке" играются с ценами. В "Обжоре" на бульваре Шевченко такое очень часто, устала с ними ругаться».

Кроме того, люди сообщают, что сеть «Молоко» теперь будет заниматься не только продуктами: «Сеть "Молоко" не остановились на данном бренде, судя по тому, что сегодня мне выдали дисконт на "Moloko-косметик", нас ожидают новые сюрпризы от ТМ "Молоко". Продолжение следует... Косметика и бытовая химия у "Молока" начинает потихоньку втираться, а потом вытеснят остальных».