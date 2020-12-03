Сводка из зоны ООС за 2 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

В то же время, 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке противник совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

С начала текущих суток, 3 декабря, НВФ дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Недалеко от Водяного противник применил несколько мин калибром 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

О действиях НВФ, применении запрещенных образцов тяжелого вооружения были проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Огневые провокации противника не несли угрозы украинским военным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки дважды открывала огонь из тяжелого вооружения по территории ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 22 единицы. С 1:45 украинские военные около часа вели огонь в направлении села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Противник применял минометы калибром 120 мм».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».