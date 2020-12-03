«Могли бы для родного оператора и без комиссии поработать»: В «ЛНР» обсуждают платежи за мобильную связь

В «ЛНР» местный оператор мобильной связи «Лугаком» в ответ на возмущения людей по поводу снятия комиссии за пополнение счета заявил, что плату взимают некие «финансовые агенты», принимающие платежи. Об этом говорится в опубликованном разъяснении компании.



«В связи с массовыми обращениями касательно взимания дополнительных платежей при пополнении счета сообщаем, что государственное унитарное предприятие ЛНР "Луганские коммуникации" и общество с ограниченной ответственностью "Луганская телефонная компания" комиссию за прием платежей не вводили и не совершают комиссионные сборы за прием платежей. Комиссию и/или стоимость услуг за прием платежей взимают финансовые агенты, которые принимают платежи в сторону своих партнеров», – утверждается в сообщении.



В «Лугакоме» уверяют, что пополнить счет без комиссии с помощью карт оплаты можно в центрах обслуживания абонентов компании.

Местные жители скептически восприняли данное объяснение. Ситуацию обсуждают в соцсетях.

«Эти финансовые агенты вообще нужны Лугакому... И не только финансовые агенты, но и банк. Могли бы для родного оператора и без комиссии поработать... Отличные разъяснения...», – пишут луганчане.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 декабря, в «ЛНР» местный оператор мобильной связи «Лугаком» стал снимать комиссию за внесение денег на счет абонентов. По словам местных жителей, установлена фиксированная оплата за пополнение безналичным способом через карту банка, а в центре обслуживания абонентов (ЦОА) «Лугакома» стали брать за пополнение наличными 10% от суммы пополнения.