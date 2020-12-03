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Призвано исказить реалии: В Совбезе ООН резко отреагировали на попытку России легитимизировать «Л-ДНР»

03.12.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН «по Украине с участием представителей ЛНР и ДНР», запрещенных в Украине как террористические организации. Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН), неофициальный перевод которого опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Liga.net».

«Эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте», – цитирует заявление дипломат.

В заявлении говорится, что это мероприятие «было призвано чисто исказить реалии конфликта на востоке Украины и служило только российским интересам». Также отмечается, что Россия – активный участник «подготовки, вооружения и возглавления» незаконных вооруженных формирований, поскольку она снабжает их военным персоналом и техникой.

«РФ спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения», – цитирует заявление Кислица.

В заявлении также говорится, что стороны поддерживают Минские соглашения и приверженность мирному решению конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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