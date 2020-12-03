В «ДНР» 5 пешеходов попали под авто (Фото)

В «ДНР» за сутки произошли 5 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в которых травмированы 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В Ворошиловском районе Донецка 19-летний водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть ул. Постышева по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП дончанин был травмирован.

В Калининском районе Донецка 56-летний водитель автомобиля Toyota Camry на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход была травмирована и доставлена в травматологический центр.

В Центрально-Городском районе Макеевки 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 48-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В Киевском районе Донецка 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на 34-летнюю дончанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была травмирована.

В Старобешево 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Bora совершил наезд на 45-летнюю местную жительницу, которая внезапно вышла на проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.