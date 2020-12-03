В «ДНР» за сутки скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки скончались 16 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 2 декабря проведено 486 исследований, выявлено 156 случаев заболевания (32,1%) и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 3 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 149:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 855 пациентов (43,5% от общего числа заболевших),

выздоровели – 5 242 человека (47,0%),

летальных случаев – 1 050 (9,4%).

Также в «ДНР» за сутки выявлено 96 случаев пневмоний, госпитализированы 76 человек. Всего на лечении находятся 1 499 пациентов с пневмониями, из них 479 – на кислородной поддержке (+23 за сутки).