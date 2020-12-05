Совсем сдурели: В Донецке обсуждают цены на яблоки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – высокие цены на яблоки. Эту тему активно обсуждают местные жители в соцсети.

Дончанин Александр показал цены в супермаркете «Молоко». Яблоко сорта «Гала» стоит там 121 руб. (47 грн по местному курсу на 05.12.2020).

«Исходя из стоимости, яблочки, как минимум, молодильные. Донецк, маркет "Молоко", наши дни», – прокомментировал дончанин.

«Совсем сдурели с ценой на яблоки. Будто лекарство от смерти… 100%... Эффективные менеджеры вообще еб***лись?», – возмущаются люди.

При этом некоторые дончане пишут о том, что можно купить и дешевле:

Инна: «На рынке яблоки стоят от 50 руб. (от 19 грн – ред.)»;

Николай: «Яблоки мы купили на оптовом на Текстильщике по 50 руб. (19 грн – ред.), правда, цена с ящика, а это 10 кг. Очень вкусные»;

Сеня: «В "Молоке" есть и по 70 руб. (27 грн – ред.). На рынке по 50 руб. (19 грн – ред.) не видел»;

Валентина: «На рынках сумасшедшие обвесы, не возьмешь, что хочешь, не дают выбрать. Так что и там, и там засада».

Также в паблике отмечают, что на подконтрольной части Донетчины яблоки стоят дешевле: «Сейчас спокойно в супермаркетах яблоки до 20 грн… Ага, 15 грн огромные красные яблоки брала две недели назад… А на рынке 10 гривен… В Украине яблоки "Чемпион" – кг стоит от 13 грн до 16 грн».

Вспоминают жители Донецка и яблоки из «садов Захарченко» (Александра Захарченко, ликвидированного первого «главы ДНР»):

Любовь: «А где урожай садов Захарченко?»;

Сеня: «Кончился, наверное. По моим подсчетам, еще рано получать полноценный урожай. И я думаю, что местные яблоки не выдержат конкуренции с теми же краснодарскими. Не тот у нас климат тут… Вбухали денег в бесперспективную затею. Лишь бы свое эго потешить... Пока деньги российский брат вваливал Захарченко для поднятия имиджа, все было нормальдус. Как деньги отрезали, сразу случился крах»;

Любовь: «Вбухивали не только в сад. Где-то гуляет одичалое стадо элитных коров, про которое "забыли". Первые годы вливание было побольше. Парники тоже приказали долго жить. Не знали, как это все организовать, вот, наверно, сквозь пальцы и потекло... Некоторым»;

Кузя: «Теплицы развалины и заброшены».

Кроме того, люди отмечают, что в супермаркете – очереди из-за неработающих касс и невозможность рассчитываться картой, а продукты – не очень хорошего качества: