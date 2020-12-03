Медики Хмельницкого получили высококлассный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции Хмельницкому областному госпиталю ветеранов войны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – часть программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд, начиная с февраля, передает необходимое оборудование и расходные материалы не только в крупные клиники региональных центров, но и небольшие больницы отдаленных сел и поселков. Медикам уже передано более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов и 337 тысяч экспресс-тестов. Также было закуплено и поставлено в региональные опорные больницы свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования. Ключевой элемент помощи Фонда – более 200 аппаратов ИВЛ, порядка 190 из которых уже переданы в государственные больницы. Хмельницкая область стала двадцать первым регионом страны, получившим аппараты ИВЛ в рамках проекта», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель Фонда Екатерина Свириденко отметила, что Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране. «В рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» были выделены 300 миллионов гривен. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину», – сказала она.

В свою очередь заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации Оксана Сытницкая поблагодарила за помощь области и ее жителям.

«Наша область долгое время сдерживала темпы распространения эпидемии коронавируса. Количество больных растет, но мы уверены, что этот аппарат ИВЛ теперь позволит спасти как можно больше жизней», – отметила замглавы ОГА.

Хмельницкий госпиталь ветеранов впервые получает такое оборудование. Кроме аппарата ИВЛ, врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

В пресс-службе Фонда напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.