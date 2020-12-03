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В соцсетях показали, как сегодня выглядит Донецк (Фото)

03.12.20 11:56
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке готовятся к Новому году, но снега на улицах пока что нет. Жители города в соцсетях делятся фотографиями города в последнюю неделю осени и в первые зимние дни.

В местном паблике Александр Валентинович показал парк Щербакова, городской пруд, гипермаркет «Галактика», железнодорожный вокзал и иные места. Возле супермаркета «Молоко» установлена елка, а на пр. Ильича в магазине – новогодняя ярмарка:

Александра Такташева прогулялась в парке имени Ленинского Комсомола и показала вид на Кальмиус с обзорной площадки:

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