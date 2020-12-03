Пытали жену, застрелили в подвале: В «ЛНР» жестоко убили владельца похоронного бизнеса

В районе неподконтрольного украинской власти Алчевска (Луганская обл.) жестоко убили предпринимателя, который занимался похоронным бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий события в «ЛНР».

«В минувшие выходные под Алчевском был жестоко убит бизнесмен Игорь Кузнецов, занимающийся похоронным бизнесом. Его бюро ритуальных услуг обслуживало Алчевск и близлежащие поселки. Кузнецов занимался этим бизнесом почти 20 лет. Ночью в его дом проникли вооруженные люди в масках, которые связали жену Кузнецова и пытали ее, пытаясь выяснить, где спрятаны денежные средства. Самого Кузнецова убили в подвале выстрелом в голову из пистолета Макарова», – сообщает паблик подробности случившегося.

Как отмечают в Telegram-канале, этот инцидент стал уже 7-м разбойным нападением на предпринимателей в «ЛНР», причем последние случаи, в основном, заканчивались жестоким убийством.

«Бизнес в ЛНР и так хромает на все ноги, а после такого желание разбежаться возникает у всех, кто еще не разбежался», – заключают в паблике.

В «официальных» сводках происшествий в «республике» о данном убийстве умалчивают.

Ранее сообщалось, что 21 октября во временно неподконтрольном украинской власти Луганске был убит владелец ряда местных автосалонов. При нападении на бизнесмена похитили деньги и ценности. Луганчане предполагали, что нападение совершила, скорее всего, та же преступная группа, которая жестоко убила владельцев ювелирного магазина «Изумруд» в марте месяце, и ограбила еще несколько владельцев «ювелирок» в прошлом году. По их словам, тогда «следствие» рассматривало вариант с «гастролерами» из Ростова.