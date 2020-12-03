Стало известно, что обсуждали омбудсмен и представитель «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое» (Фото)

Сегодня на территории КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с представителем «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Дарьей Морозовой. Об этом Денисова рассказала в своем Facebook.

«Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины», – сообщила Денисова.

По ее словам, дело уже передано представителю Апелляционного суда Донецкой области, оно будет рассмотрено, будут проведены необходимые следственные действия.

Также обсуждался вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людям. «Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы», – рассказала омбудсмен.

Кроме того, положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военного конфликта находились в местах лишения свободы. Однако реализация договоренностей отложена до окончания пандемии.

«Был поднят вопрос о продолжении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса», – подытожила Денисова и добавила, что надеется на реализацию всех договоренностей «в ближайшее время».