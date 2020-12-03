В Украине сделан важный шаг навстречу потребностям переселенцев, – Комнатный

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Кабмином Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве. Это является важным шагом навстречу потребностям переселенцев. Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Комнатный сообщил, что 2 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц»). «За» это решение проголосовали 311 народных депутатов.

«Целью закона является обеспечение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения, которое подписали 3 июня 2020 года Кабинет министров Украины в лице вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и правительство Федеративной Республики Германия в лице чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Украине Анки Фельдгузен», – написал председатель правления «Держмолодьжитла» и добавил, что ратификация Соглашения позволит Украине привлечь финансовые ресурсы в виде грантов в размере до 25,5 млн евро для реализации проекта «Жилые помещения для ВПЛ».

Для вступления Соглашения в силу потребуется завершить еще ряд процедур на уровне правительства Украины, а об условиях и сроках реализации программы «Держмолодьжитло» сообщит на своих информационных ресурсах.