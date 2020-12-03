Жителю Мариуполя, который убил беременную женщину и выбросил тело в коллектор, грозит пожизненное заключение

В Мариуполе правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 57-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 5 сентября 2020 года мужчина пригласил к себе в гости знакомую. Во время общения между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес женщине около 10 ударов камнем по голове, после чего, схватив со стола кухонный нож, нанес им потерпевшей около 15 ударов в область грудной клетки», – рассказали в прокуратуре подробности случившегося.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, преступник забрал ее золотые украшения и деньги. Для того, чтобы избавиться от улик совершенного убийства, мужчина завернул тело убитой в одеяло, вынес во двор и выбросил в коллектор, который замаскировал шифером, камнями и залил водой.

Расследование проводилось по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью из корыстных побуждений и разбойного нападения (п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе 5 сентября 32-летняя Елена Кустол, которая была на втором месяце беременности, пошла в частную больницу, чтобы сдать анализы, но домой она так и не вернулась. Ее четыре дня разыскивали родственники, волонтеры и полицейские. В ходе опроса знакомых женщины подозрение вызвал 57-летний мужчина с криминальным прошлым, которого задержали правоохранители, и он признался в совершенном убийстве.