Штепа не смогла явиться в суд из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, – адвокат

Экс-мэр Славянска Неля Штепа не явилась в Орджоникидзевский райсуд Харькова на заседание 2 декабря и не сможет появиться 7 декабря из-за болезни, связанной с последствиями перенесенного коронавируса. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает «Укринформ».

«Штепа накануне подала в суд заявление, что не в состоянии прибыть в Харьков из-за болезни, а именно – воспаления легких и пневмонии в результате уже перенесенного коронавируса», – отметил адвокат.

По его словам, суд перенесен на 7 декабря: «Но его, видимо, тоже перенесут, потому что Штепа не может появиться из-за состояния здоровья».

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Судебные слушания по делу Штепы неоднократно переносились. Нынешней осенью она снова баллотировалась на должность Славянского городского головы – проиграла, но прошла в Славянский городской совет в качестве депутата.