«Это не пустыня в Чили»: В «ДНР» показали последствия закрытия шахт в Макеевке (Фото)

Во временно неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) пересох водоем в районе Холодной балки. В соцсетях опубликовали фото высохшей местности.

В местных пабликах пишут, что это последствия варварского закрытия шахт.

«Это – не пустыня Атакама в Чили, это то, что осталось от ставка в Макеевке, в районе Холодной балки. Кто-то еще упорно верит в то, что пересыхание водоемов в ДНР и ЛНР – последствия засушливого лета или бесснежной зимы. На самом деле основная причина катастрофы – закрытие шахт. Работающие угольные предприятия откачивали воду, которая питала реки, ставки и водохранилища. После закрытия на шахтах останавливаются насосы, происходит так называемая мокрая консервация. Вода затапливает закрытые, разворованные, выпиленные в ноль нынешними хозяевами Донбасса шахты…», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

Местные жители констатируют, что водоемы пересыхают, страдает инфраструктура, население, меняется экосистема.

«Но кому это интересно, никому не выгодно вкладывать деньги в то, что не будет приносить денег. Что в итоге? Останется несколько ликвидных шахт, рабочие разбегутся, Донбасс изменится навсегда» – заключают в паблике.