RU
Все новости

«Это не пустыня в Чили»: В «ДНР» показали последствия закрытия шахт в Макеевке (Фото)

03.12.20 12:49
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) пересох водоем в районе Холодной балки. В соцсетях опубликовали фото высохшей местности.

В местных пабликах пишут, что это последствия варварского закрытия шахт.

«Это – не пустыня Атакама в Чили, это то, что осталось от ставка в Макеевке, в районе Холодной балки. Кто-то еще упорно верит в то, что пересыхание водоемов в ДНР и ЛНР – последствия засушливого лета или бесснежной зимы. На самом деле основная причина катастрофы – закрытие шахт. Работающие угольные предприятия откачивали воду, которая питала реки, ставки и водохранилища. После закрытия на шахтах останавливаются насосы, происходит так называемая мокрая консервация. Вода затапливает закрытые, разворованные, выпиленные в ноль нынешними хозяевами Донбасса шахты…», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

Местные жители констатируют, что водоемы пересыхают, страдает инфраструктура, население, меняется экосистема.

«Но кому это интересно, никому не выгодно вкладывать деньги в то, что не будет приносить денег. Что в итоге? Останется несколько ликвидных шахт, рабочие разбегутся, Донбасс изменится навсегда» – заключают в паблике.

Фото из соцсетей

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк