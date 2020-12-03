Когда пациент уже не заразен: Инфекционист развеял популярные мифы о симптомах коронавируса

При коронавирусе COVID-19 такой специфический симптом, как потеря обоняния, появляется лишь у части пациентов. При этом возможность ощущать запахи иногда возвращается лишь через несколько месяцев после выздоровления. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский, передает «Украина 24».

На вопрос, правда ли, что человек болеет до тех пор, пока не ощущает запахов, Дубровский ответил: «Абсолютно не так. Это характерный специфический симптом, который появляется не с начала заболевания, а на 5-6-й день только, и у разных людей по-разному. Люди выздоравливают от коронавируса на 14-й день. Кто-то может чуть дольше, но это совсем чуть-чуть. А запах может вернуться и через месяц, и через два. Есть несколько пациентов, к которым он до сих пор не вернулся, а уже прошло несколько месяцев».

Он также пояснил, сколько дней может держаться позитивный результат теста ПЦР.

«У подавляющего большинства людей на 10-12-й день подтверждение негативное. Есть пациенты, у которых месяцами позитивный ПЦР, например, ВИЧ-инфицированные. У них настолько слабая иммунная система, что коронавирус бесконтрольно размножается. Он не приносит большого вреда пациенту», – отметил инфекционист.

Он добавил, что на 10-й день пациент с коронавирусом уже считается «условно заразным», даже если у него позитивный тест.