Часто минируют у КПВВ: В Красном Кресте рассказали о более 1 тысячи подорвавшихся на Донбассе мирных жителей

С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году, в результате подрыва на минах и иных взрывных устройствах погибли и были ранены более 1 тыс. мирных жителей. Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК) в Украине, передает «Гордон».

В организации отмечают, что систематический сбор данных о несчастных случаях, связанных с минами и взрывоопасными предметами (ВП), в Украине не ведется, но данные, которые собирают разные организации, свидетельствуют, что мины и ВП – основная причина жертв среди гражданского населения.

«Начиная с 2014 года в Украине более тысячи гражданских лиц стали жертвами мин и ВП. Часто мины закладывают вблизи контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения, которыми до пандемии ежедневно пользовались примерно 30–40 тыс. Человек», – заявила глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

Она отметила, что в последние два года количество зарегистрированных жертв среди гражданского населения уменьшилось, но из-за несчастных случаев с минами и взрывоопасными предметами мирное население не может вернуться к полноценной жизни – вести сельское хозяйство, путешествовать, отдыхать.

«Согласно имеющимся правительственным данным, территория по обе стороны от 450-километровой линии соприкосновения считается одной из самых загрязненных оружием территорий мира – площадь, вероятно, опасных участков составляет около 7 тыс. кв. км», – сообщили в МККК.

В организации добавили, что для уменьшения количества жертв проводятся специальные тренинги, предоставляются аптечки и предупредительные знаки структурам, ответственным за разминирование. С начала 2020-го ответственным структурам было передано более 6 тыс. предупредительных знаков и 500 рулонов маркировочной ленты для обозначения опасных зон.