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Встать на квартирный учет в Мариуполе, не выходя из дома: Инструкция для переселенцев (Видео)

03.12.20 14:51
Мариуполь
Мариуполь / Фото: youtube.com

В Мариуполе появилась возможность встать в очередь на улучшение жилищных условий, не выходя из дома. Онлайн-сервис появился недавно, но уже работает. Об этом говорится в сюжете телеканала «ТV7 Мариуполь».

Как рассказала директор Департамента по работе с активами Мариупольского горсовета Светлана Штенда, нуждающимися являются люди, которые обеспечены жилой площадью ниже минимума, предусмотренного государством. Это ниже 6 кв. м на человека.

Те люди, кому нужна квартира в Мариуполе, могут ее получить, став в очередь на улучшение жилищных условий. Существуют 2 учета: общий государственный и социальный. В первом случае есть возможность приватизировать жилищное имущество, во втором – жилье выдается во временное пользование. На общем учете сейчас состоят около 7 тыс. человек, на социальном – около 500.

По данным, которые озвучила Светлана Штенда, за последний год для ВПЛ были выданы 222 квартиры, для детей-сирот – 150 квартир. Также еще около 30 квартир выдается для закрытия общей и социальной очередей.

Сейчас появился новый сервис, с помощью которого можно встать на квартирный учет, не выходя из дома. Заявление в ЦПАУ можно подать через портал госуслуг iGov.

Чтобы стать на учет онлайн, нужно:

  • зайти на сайт ЦПАУ и оттуда перейти на сайт iGov.ua;
  • выбрать Донецкую область и город Мариуполь;
  • пройти авторизацию удобным способом;
  • ввести личные данные и загрузить скан-копии документов.

Если на учет становится семья, то необходимо добавить данные всех ее членов, а также документы, подтверждающие родственные отношения.

Отдельная очередь есть и для ВПЛ. При подаче заявления каждый из членов семьи переселенцев должен иметь статус ВПЛ.

В подтверждение того, что человека либо семью поставили на учет, на электронную почту должно прийти письмо.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ТV7 Мариуполь»

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