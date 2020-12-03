В России начнут масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

На следующей неделе в России начнут масштабную вакцинацию от коронавируса. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

Накануне Путин обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой и премьер-министром Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

«Знаю, что уже более двух миллионов доз первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" у нас произведено или ее производство в ближайшие несколько дней достигнет такого уровня. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска – врачей и учителей», – заявил президент РФ в ходе видеоконференции.

По его словам, «российская промышленность готова к масштабной вакцинации».

Как сообщается, вакцинация «Спутником V» для населения в России будет бесплатной, а в розничную продажу препарат не поступит.

В то же время донецкие Telegram-каналы начали обсуждать «добровольность» российской вакцинации. Появилась информация, что прививки для медиков в РФ – добровольно-принудительные.

«Президент (Путин) уверяет, что процесс будет исключительно добровольным, но на самом деле добровольно-принудительным. Например, в Москве медиков предупреждают, что в случае отказа могут уволить – законодательная база для этого есть… По словам президента РФ, произведено 2 млн доз вакцины. Побочные эффекты от которой до конца еще не изучены», – пишут в одном из донецких пабликов.

В Сети опубликовали скрин сообщения, которые получают медики в Москве, с предупреждением, что в случае отказа от вакцинации могут отстранить от работы.