На Луганщине умерли две женщины с COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 143 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина из Меловского района и 73-летняя женщина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 17 человек;

Рубежное – 17;

Северодонецк – 40,

Беловодский район – 1;

Кременской – 4;

Меловской – 2;

Новоайдарский – 11;

Новопсковский – 8;

Попаснянский – 6;

Сватовский – 21;

Станично-Луганский – 4;

Старобельский – 5;

Троицкий – 7.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 610 человек, из них:

выздоровели – 4 655 человек (70,4% от общего числа заболевших);

лечатся – 1 777 человек, в том числе 362 – стационарно, 1 415 – амбулаторно (26,9%);

умерли – 178 человек (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 3 декабря в Украине COVID-19 заболели 772 760 человек (384 426 пациентов выздоровели, 12 960 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 24 175 инфицированных (выздоровели – 14 738 пациентов, летальных случаев – 444).

В «ДНР» – 11 149 случаев коронавируса (выздоровели – 5 242 человека, летальных случаев – 1 050). В «ЛНР» – 1 813 случаев коронавируса (выздоровели – 1 576 человек, летальных случаев – 148).