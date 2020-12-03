На Донетчине в этом году смогли оздоровить 1600 детей

В Донецкой области более 1 600 детей было охвачено в текущем году оздоровительной кампанией. Итоги этой работы сегодня, 3 декабря, подвели участники расширенного заседания Областного межведомственного штаба по координации организации оздоровления и отдыха детей, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В 2020 году в связи с установлением карантина на всей территории Украины начало оздоровительной кампании было отсрочено. Так, детские учреждения оздоровления и отдыха могли возобновить свою деятельность только в августе.

«Повышенная ответственность руководителей детских учреждений оздоровления и отдыха и соблюдения временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в детских заведениях оздоровления и отдыха на период карантина в связи с распространением COVID-19 дали свои результаты – оздоровительная кампания прошла без вспышек любых инфекционных болезней», – отметили в Донецкой ОГА.

В текущем году до введения карантина и ограничительных мероприятий выразили намерение работать 19 детских учреждений, но в условиях ограничений только 4 детских учреждения приняли решение о работе в летнюю кампанию «Ястребок», «Звездный путь», «Брусино», «Перлина Донеччини».

Общий объем расходов на оздоровление и отдых детей в 2020 году составил 34,1 млн грн, в том числе областной бюджет – 20,9 млн грн. Общее количество детей области, охваченных в 2020 году оздоровлением и отдыхом, составило 1 655 человек.

Дети Донетчины также оздоравливались в ГПУ МДЦ «Артек» и ГП УДЦ «Молодая гвардия» – 223 ребенка; в Ивано-Франковской области – 140 детей (областное учреждение оздоровления и отдыха «Карпатские мечты"); в Одесской области – 10 детей (центр реабилитации для детей «Сергеевка») и в детских учреждениях оздоровления и отдыха области – 1 282 ребенка.