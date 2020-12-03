Хотели поддержать «Л-ДНР»: В Житомире приговорили террористов (Фото)

В Житомире Богунский районный суд приговорил двух местных жителей к 14 годам лишения свободы заочно. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей, активные участники радикально настроенной группировки, в 2014 году готовили террористические акты в Житомире. Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и таким образом «поддержать» «Л-ДНР».

СБУ задокументировала причастность мужчин к подготовке 5-ти террористических актов. Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 года, во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника – бывшего десантника. У террористов были изъяты составляющие для 5-ти самодельных взрывных устройств с зарядами, взрывчатка общим весом 7,6 кг. У задержанных также обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений по 10-ти статьям Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.