Обсуждается и передача контроля над границей: Арестович рассказал о двойной тактике поведения РФ и «Л-ДНР»

На переговорах по Донбассу Россия и представители «Л-ДНР» демонстрируют большую уступчивость, чем показывают публично. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

«Доходит до смешного. Обсуждается даже создание пятой подгруппы по передаче контроля над границей Украине. Реально обсуждается. А в прессу они лупят заявления, как Украина "вышла из Минского процесса, все нарушила" и т.д. Мы эту всю историю знаем, этот российский стиль», – рассказал Арестович.

Он отметил, что в подгруппах они работают, обсуждают украинский план по Донбассу, а в прессу тут же выходят и говорят, что украинская сторона – «нарушители».

«Мы спокойно ждем 9 декабря, когда пройдет год с момента Парижского саммита Нормандского формата. Посмотрим, что будет. По словам Данилова (глава СНБО Алексей Данилов – ред.) подготовлено 5 или 6 вариантов реакции и дальнейшего плана действий», – резюмировал советник главы Офиса президента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Politeka»