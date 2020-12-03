«Тяжело смотреть на болезнь отца»: На Донетчине мужчина выбросился из окна больницы

В Мариуполе сегодня, 3 декабря, из окна 8-го этажа областной больницы интенсивного лечения выпал мужчина. Он не был пациентом и оставил предсмертную записку. Об этом рассказала директор больницы Ольга Голубченко, передает «ТВ-7».

Она сообщила, что 30-летний мужчина – житель соседней области. В больницу приехал навестить больного отца.

«Он приехал проведать папу с мамой. Побыл с ними. Мама куда-то отвлеклась, вышла из палаты. Мужчина открыл окно и выпал. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что просит его ни в чем не винить. Что ему очень тяжело смотреть на болезнь отца. И ему жаль маму», – рассказала директор медучреждения.

Также она добавила, что когда мать вернулась в палату, сына не увидела и закрыла окно.

«Медицинский персонал был занят измерением температуры, делали утренние процедуры пациентам. Никто ничего из персонала не видел», – добавила Ольга Голубченко.