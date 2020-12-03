Приехала в Широкино со Львовщины: Переселенка с нуля начала бизнес в Мариуполе (Видео)

Наталья Логозинская переехала в поселок Широкино из Львовской области. На Донетчине она начала жизнь практически с нуля. С началом войны семья потеряла все нажитое и вынуждена была переехать в Мариуполь, и опять начинать все выстраивать с начала.

Наталья родом из города Броды. Ее будущий муж был военнослужащим и жил с ней в одном доме, на одном этаже. В те годы Логозинская работала в банке, и тогда еще с соседом решили поехать на заработки в Польшу. По возвращению – поженились. Но семья Натали категорически была против мужчины.

«Для меня это больная тема. Хоть и прошло 24 года, болит до сегодняшнего дня. Не попали бы мы в Широкино, если бы моя мама не была против моего мужа. Это мой второй брак. А семья была против, потому что муж был с Донбасса», – рассказывает женщина.

Муж родом из поселка Широкино, который расположен под Мариуполем, сюда семья и переехала.

«Здесь я как бы заново родилась. Училась работать на огороде. Мы ходили по "шабашкам", потому что нужны были деньги. А у мужа родители были уже пенсионерами», – вспоминает женщина.

Со временем у пары появился небольшой бизнес – они открыли магазин и СТО.

Дела у Логозинских шли хорошо, пока в 2014 году не началась война.

Наталья переживает, что ее родные из Львовской области даже ни разу не позвонили ей, не поинтересовались – выжила ли она во время обстрелов. «Никто не позвонил. Знаете, сразу не думаешь об этом. Но когда отошел через неделю-вторую…», – со слезами на глазах говорит женщина.

В Широкино обстрелы уничтожили дом и бизнес семьи. Супруги с детьми вынуждены были переехать в Мариуполь. Денег не было. Попытались заработать за границей, но вернулись лишь с подорванным здоровьем.

Тогда Наталья решила впервые поучаствовать в грантовой программе. Выиграла. И открыла павильон фастфуда с итальянскими панини, через время – вторую точку. А затем решилась на кафе.

До карантина семья снова встала на ноги. «Но мы коронавирусом переболели все, еще в начале пандемии. Это был январь-февраль. Мы вообще не работали 2 месяца – ни кафе, ни точки панини. И вот только мы выходим на работу, а через неделю нас закрывают на карантин», – делится предпринимательница.

В период карантина потеряли много денег и клиентов. Но выход из ситуации нашли в приготовлении еды на вынос и с доставкой на дом. Начали изготавливать пельмени, вареники и пр.

В кафе семейного бизнеса работает Любовь Иванова, она тоже переселенка из Широкино. «В связи с обстрелами мы переехали в Мариуполь. Здесь я родила ребенка, со временем нужно было искать работу», – рассказывает переселенка.

Она с Натальей была знакома давно, поэтому поладили в рабочем процессе быстро.

А месяц назад в кафе пришла работать Юлия, которая приехала в Мариуполь из Волынской области вместе со своим парнем. Говорит, что работу не могла найти полгода. «Долго искала работу. Как слышат, что я говорю на украинском языке – мы перезвоним, перезвоним, но так никто не перезвонил. У себя в городе работала официанткой, думала, что и здесь найду работу без проблем. А вот Наталья Александровна сразу сказала – ты будешь у нас работать. И вот я здесь уже более месяца. Понемногу привыкаю, уже как родная семья», – отмечает Юлия.

Учитывая, что сотрудники с разных регионов, в кафе решили объединить кухню восточной и западной Украины.

Сейчас основная мечта Натальи Логозинской – собственный дом, который она потеряла в Широкино, но планирует построить в Мариуполе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»