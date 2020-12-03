«Калечащие санкции» или «давайте мириться»: Арестович спрогнозировал, что ожидает РФ после 9 декабря

После 9 декабря в случае невыполнения договоренностей в Нормандском формате, достигнутых год назад по Донбассу, Россию ожидает жесткое усиление международных санкций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

«Стратегически – 9 декабря истекает год соглашений, подписанных в Париже. Президент Зеленский давал год [на их выполнение]. Алексей Данилов, глава СНБО, уже объявил, что будет совещание по плану "Б". И мы хотим получить от РФ внятный ответ, желательно на встрече на высшем уровне, где президент России скажет, берет ли он на себя ответственность за невыполнение или частичное невыполнение договоренностей, которые год назад он же заключил и подписал», – сказал Арестович.

Он отметил, что Франция, Германия, Великобритания и США занимают очень сильную солидарную позицию в поддержку Украины. Если Парижские соглашения не будут выполнены – 9 декабря санкции против России автоматически продлят.

«В США многие люди, которые идут в администрацию Байдена, имеют репутацию "ястребов", и считают, что на РФ нужно накладывать уже калечащие санкции, которые будут убивать и ломать путинский режим за то, что он действует силой в мировой политике с нарушением всех международных норм и законов», – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Он рассказал, что сейчас уже идут консультации с будущей администрацией нового президента США Джозефа Байдена о том, чтобы восстановить позицию спецпредставителя США по Донбассу. До недавнего времени эту должность занимал Курт Волкер.

«Мы в сильной позиции. Как бы там ни пытались представить нас как слабаков, которые мечтают сдать украинскую землю и разбежаться – это не так. У государства четыре силы – военная, дипломатическая, экономическая, информационная – и мы воздействуем на противника, чтобы он осознал, принял свою политическую ответственность за это и дальше реализовывал Минские договоренности, которые сам же и подписал. Если нет – тогда за этим будут последствия. Либо сохранение санкций, либо усиление. И я так понимаю, учитывая все сигналы, которые посылает сам Байден и его администрация, – речь идет об усилении санкций. Их (Россию) будут ломать уже об колено за их поведение», – высказал свое мнение Арестович.

«Путин рискует 9 декабря потерять лицо вместе с РФ, подтвердив имидж страны, которая не выполняет договоренности на международном уровне. Это же не Минский комплекс мер, который подписали несколько граждан и посол России. Это президенты – он такие договоренности нарушает», – подчеркнул советник главы Офиса президента.

При этом он добавил, что есть «маленькая надежда» на то, что Путин пойдет на уступки в последний момент.

«Еще остается надежда, что за два часа до истечения срока он выйдет в своей излюбленной манере и скажет: "Всё, всех пленных освобождаем, всех спасаем, давайте мириться". Он любит в такой роли позировать, что "все не справились, а я справился"», – допустил Арестович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Politeka»