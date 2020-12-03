Очередь – на 2023 год: В «ДНР» перестали выдавать талоны на оформление «паспортов»

В «ДНР» приостановили выдачу электронных талонов для очереди на оформление «республиканского паспорта». Основная причина – очередь сформирована уже на 2 года вперед, до 2023 года.

«Фактическая выдача электронных талонов на период после 2022 года временно приостановлена», – говорится в сообщении пресс-службы «миграционной службы ДНР».

Причину таких длинных списков на прием видят в задвоении граждан. «Граждане, получившие талоны, используют более удобные варианты подачи документов (по централизованным спискам сотрудников предприятий, по льготной очереди и др., – ред.), при этом оставаясь в рамках электронной очереди. По результатам мониторинга, количество таких случаев составляет около 30% от общего количества зарегистрированных лиц», – отмечают в «миграционной службе».

В этой связи «миграционная служба» остановила выдачу талонов, и будет проводить ревизию имеющихся очередников. В частности, проведут синхронизацию списков лиц, находящихся в очереди и уже получивших «паспорт ДНР». «После чего ожидающие граждане будут уведомлены о новых датах приема», – говорится в сообщении.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин также признал, что в сентябре 2020 года очередь на получение «республиканского паспорта» в некоторых отделениях была до 2023 года.

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорта ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Отметим, что выдача «республиканских паспортов» производится с 2016 года. Для этого нужно получить талон электронной очереди в отделениях «Почты Донбасса». Получение «паспорта ДНР» является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».