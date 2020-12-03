Гранаты и патроны: За торговлю оружием жителя Донетчины посадили на 3 года

Решением суда за торговлю оружием 34-летнего жителя Донецкой области приговорили к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Летом этого года в зоне ООС правоохранители задержали мужчину, который продавал оружие. В частности, житель Бахмутского района пытался продать гранаты Ф-1, карабин и боевые патроны различного калибра. Кроме того, при задержании у него изъяты денежные средства и средства связи. А по его месту жительства обнаружено и изъято еще несколько боевых патронов калибра 7,62 мм и 100 г наркотического вещества растительного происхождения.

После завершения следственных действий, материалы были переданы в суд.

28 ноября текущего года вступил в действие приговор об осуждении фигуранта дела до 3-х лет лишения свободы по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».