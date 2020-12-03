Разрушено во время войны: Еще 10 семей Луганщины получат компенсацию за жилье

Еще 10 семей получат денежную компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий жилье в Луганской области. Такое решение приняла спецкомиссия по предоставлению компенсации, рассмотрев пакет документов заявителей. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья», – отметили в ведомстве.

Из 10 пострадавших, которые получат компенсацию:

3 разрушенных объекта находятся в городе Попасная;

2 – в поселке Новотошковское и селе Желобок;

по 1 – в селах Троицкое и Новозвановка, городе Золотое и селе Катериновка.

Пострадавшие получат компенсацию на общую сумму 2,7 млн грн, что составляет 300 тыс. грн за разрушенный объект.

После получения обобщенного списка пострадавших Минреинтеграции осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Луганской области. В течение 5-ти рабочих дней с момента поступления таких средств на счет выплата будет осуществлена пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 18 ноября комиссия рассмотрела первые 8 заявлений о выплате денежной компенсации в Луганской области (получат от 231,2 тыс. грн до 300 тыс. грн. за объект) и первые 9 заявлений в Донецкой области (по 300 тыс. грн).

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.