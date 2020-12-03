Подорожает электроэнергия: Что ждет украинцев с января (Видео)

Электроэнергия для населения подорожает с нового года. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость 90 коп. за 1 кВт и даже 1 грн 68 коп. – это слишком малая цена, передает ТК «Украина».

Елена Сахно, начальница единственного на четыре села передвижного отделения «Укрпочты» в селе Новый Корогод на Киевщине, рассказала, какие платежки приходят жителям: «В среднем 300-400 гривен, ну, маленькая бывает 20, 30 гривен. А самые большие – и 2 тысячи».

У селян в соседней Дмитровке за электричество в месяц выходит около 600-700 грн оплаты.

В то же время в Минэнерго уверяют, что из денег от людей к производителям киловатт, электростанциям, – доходит мизер.

«Бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку, суммарная доставка стоит 1,03 грн, а средневзвешенная цена 1 киловатт-часа для бытового потребителя за последние два месяца статистически составляет 1,04 грн, то есть по сути оплачивается исключительно поставка», – говорит и. о. министра энергетики Украины Юрий Бойко.

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила, что с декабря доставка электроэнергии дорожает на 7 копеек. Потребители же продолжают платить по-прежнему, а производители должны продавать киловатты себе в убыток, потому что заставляет государство.

В мае правительство утвердило программу, как спасать экономику во время корона-кризиса. В одном из пунктов говорилось о пересмотре тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению.

Еще полгода о повышении никто не говорил. А теперь в Минэнерго заявили, что «стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей».

Но подход уже десятилетия один: предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно должно было бы дать деньги из бюджета, а не забирать их у промышленности.

Иван Плачков, председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, считает, что низкие тарифы для населения выгодны более зажиточным слоям.

«Тарифы должны быть обязательно экономически обоснованными для абсолютно всех категорий потребителей, а для незащищенных слоев населения должны быть дотации в денежном выражении», – говорит Плачков.

Эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук подчеркивает, что нигде в мире население не приветствует факт повышения тарифов. «Но нужно просто понимать, если мы создаем систему дисбалансов этим кроссубсидированием, – то мы убиваем собственную экономику», – убежден эксперт.

Минэнерго до конца недели обещает сказать, как в дальнейшем будет решаться эта проблема. Но до января тарифы остаются прежними, а дальше – будут расти.