С огорода видны позиции «ЛНР»: Как живут в прифронтовом Орехово (Фото)

Каролина родилась в 2018 году, девочка почти не знает, что такое мирная жизнь. Все это время, она жила с мамой в прифронтовом селе Орехово Попаснянского района Луганской области. До начала вооруженного конфликта население села составляло более 700 человек, а сейчас осталось около 300. Большинство – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Среди благ цивилизации – только фельдшерский пункт и магазин. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

«Мы живем на окраине села, где всего 5 дворов. С нашего огорода видно позиции "ЛНР". На соседнем участке стоит табличка "мины". Причем, если выйти за калитку, то соседей не увидишь – нас разделяет поле», – рассказывает 26-летняя Наталья, мама 2-летней Каролины.

Наталья и Каролина

«То в сад попало 33 снаряда. Тогда в доме одна стенка отъехала, в кухне по стенам пошли трещины, осколками побило шифер на крыше. Хорошо, что никого не ранило. Сначала было страшно, а потом привыкли – прятались в подвале. Сейчас перемирие, но время от времени слышны звуки выстрелов, а когда были пожары, взрывались мины», – продолжает женщина.

Когда начался вооруженный конфликт, Наталья училась на втором курсе в Луганском колледже по специальности «финансист». Молодая женщина вспоминает, что в 2014-м экзаменов не было, им выставили итоговые оценки по текущим и отправили по домам. Наталья вернулась в родное село Орехово. В сентябре 2018 года она родила дочку Каролину. Воспитывать девочку одинокой матери помогают ее родители.

«Здесь, в Орехово, Каролину страшно оставить одну даже на минуту – вокруг много заминированных участков, могут напасть животные. Летом был случай, когда Каролина чуть не наступила на змею. Очень много собак развелось, бегают стаями. Одна даже напала на меня сзади и прокусила резиновый сапог, когда я шла напоить теленка. Пришлось отбиваться ведром, чтобы зайти во двор. Каролине сейчас все интересно потрогать, она постоянно в движении, приходится везде ходить за ней, чтобы с ней ничего не случилось», – говорит Наталья.

Еще одна серьезная проблема для селян – вызвать «скорую». В селе грунтовая дорога, поэтому после дождя или снега по ней не проехать. Детского сада в Орехово нет, школу закрыли, так как было мало учеников. Из друзей у Каролины – только 2-летний Назар, который живет по соседству, через поле.

Наталья с дочерью стали участницами программы по перемещению жителей прифронтовой зоны в безопасное место. Теперь они живут в городе Лисичанске. Благодаря проекту, который реализуется на Донбассе гуманитарной миссией «Пролиска» при финансировании Агентства ООН по делам беженцев, Наталья и Каролина в июне купили 2-комнатную квартиру.

«Когда мы узнали о проекте по добровольному перемещению и о том, что можно переехать в более безопасное место, я сначала испугалась – как же я буду без родителей? А потом подумали и обрадовались такой возможности, ведь для Каролины в селе нет перспектив. Когда я училась в Орехово в школе, у нас в классе сначала было 6 или 7 учеников, а когда выпускалась – 5. Я не ходила в сад. У нас не было кружков. Хочу, чтобы у Каролины было больше возможностей, чем в свое время у меня. Мечтаю отдать ее на танцы, пение. Сейчас оформляем документы в детский сад, где она сможет общаться с детьми, а я тогда выйду на работу. Уже приготовили к Новому году костюм Лисички», – поделилась Наталья.

Кроме того, при поддержке УВКБ ООН в новую квартиру женщина приобрели детскую кроватку с матрасом, холодильник и стиральную машину.