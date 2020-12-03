Обмен пленными под угрозой, – Кравчук

Если Украина сейчас решит проблему с обменом удерживаемыми лицами, то следующий вопрос обмена «всех на всех» станет реальностью. Об этом в эфире канала «Украина 24» сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решения и желания, это нереально, потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список из 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем все время встречного списка, но, к сожалению, такого нет. И это главная причина того, что такой обмен удерживаемыми лицами под угрозой», – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации рассказал, при каких условиях возможен обмен «всех на всех». «На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет – то он не решится», – сказал Кравчук.

Напомним, что украинская сторона планировала провести новый обмен пленными 24 декабря. В Трехстороннюю контактную группу передан список на обмен пленными в составе 11 человек, которых планируют забрать из «Л-ДНР». Однако «ДНР» выдвинула ультиматум и заявила, что обмена не будет, пока не будет проведена процессуальная очистка ранее переданных в «республику» лиц.