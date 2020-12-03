В «ДНР» шахтеры не получают зарплату более 5 месяцев

В «ДНР» ситуация на шахтах еще более ухудшается. Задолженность по зарплате на отдельных предприятиях превышает 5 месяцев. Это касается рудников, добывающих энергетический уголь. Об этом сообщается на Телеграм-канале «Донецкий абориген».

В частности, задержки с выплатами отмечаются:

на шахтах угольного объединения «Макеевуголь» – с августа этого года;

шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское) – с августа;

угольное объединение «Торезантрацит» – выплачена лишь часть сентября;

шахтоуправление «Донбасс» (г. Донецк) – сотрудники не получают зарплату с марта.

В «ДНР» считают, что такое положение, в том числе, следствие недавней отмены «парламентом» уголовной ответственности за невыплату зарплаты более чем за три месяца.

«Все шахты, обеспечивающие республику энергетическими углями, имеют колоссальные задолжности которые продолжат расти от месяца к месяцу. Происходит это на фоне роста тарифов на электроэнергию и ужесточения ответственности за неуплату счетов как для населения (вплоть до ареста недвижимости и прочего) так и для предприятий – деньги странным образом из энергетики испаряются», – отмечают в «республике».

На шахтах, добывающих коксующиеся угли, задолженности по зарплатам нет. Но сам их уровень остается предельно низким. Шахты вынудили опустить цену на реализуемые угли порядка на 1300-1400 руб. на тонне (500-539 грн по местному курсу валют). «Из отрасли в пользу частных структур продолжают выводить средства, при том что переработанный в кокс уголь выходит за границу и реализуется по рыночным ценам. Из предприятий выдавливают последние соки, экономя на снабжении росте зарплат и безопасности шахтеров», – пишет «Донецкий абориген».

Кроме того, в этом году в «ДНР» отменены социальные гарантии перед шахтерами, пенсионерами отрасли и их семьями. «Впервые за порядка 70 лет забили и не стали выполнять так называемый "горный закон" – традиционный развоз угля работникам и пенсионерам отрасли, предназначенного на отопление личных домов в зимний период (даже Донецк не газифицирован на окраинах, что уже говорить про более мелкие города и отдаленные районы республики). В одностороннем порядке без общественного обсуждения и проработки ликвидировали еще одну социальную гарантию в государстве, добавив и без того к скудным бюджетам порядка 50 тыс. семей еще одну статью расходов на закупку печного топлива для обогрева домов в зимний период», – продолжают в паблике.

Продолжается «реструктуризация» угольной отрасли. «Со слов министра углепрома Дубовского, уже в следующем году будут ликвидированы все государственные шахты, рентабельные передадутся "арендаторам" из числа приближенных», – резюмируют в «ДНР».