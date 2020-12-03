По будням – коп, по выходным – священник: История жителя Луцка, который переехал на Донетчину (Фото)

Сергей Судак родился в Луцке, но сейчас живет в Донецкой области – сразу на два города. По будням он работает полицейским в Краматорске, а по выходным и праздникам – священником в церкви Бахмута, передает «Свои.city».

Все взрослую жизнь Сергей прожил в родном Луцке, был частным предпринимателем. «А когда в 2014 году начались все эти события на Донбассе, то написал заявления для прохождения службы сразу в два батальона – "Сич" из Киева и "Свитязь" из Луцка. В родном городе отказали, поскольку там более тщательно проверяли состояние здоровья желающих защищать Родину. В Киеве же согласие дали. И я начал собирать вещи», – рассказывает Судак.

Сначала с бойцами батальона приехал в Славянск, затем отправился в Дебальцево. Детали о своей военной службе Сергей открывать не стал. Лишь отметил, что участвовал в «зачистке» Марьинки.

После прохождения военной службы Судак решил идти на работу в полицию. Так он оказался в полку патрульной службы особого назначения в городе Краматорске.

Полицейский Сергей Судак

Одновременно проводил богослужения в разных храмах и городах. У Сергея за плечами Волынская духовная семинария и незавершенное из-за пандемии коронавируса обучение в духовной академии (в 2016 году он принял сан диакона, а в 2019-м – священника).

Еще живя в Луцке у Сергея была семья, родилась дочь. Но через 3 года брак распался. После развода мужчина ушел в монастырь.

«Трех месяцев вполне достаточно для того, чтобы понять: что это такое – монастырь. Там требование: надо отречься от всех своих родственников и посвятить жизнь служению Богу. Если у меня не было бы дочери, возможно, я там бы и остался. Но не смог. Государство требует платить алименты на ребенка. К тому же надо поставить ее на ноги, дать образование, выдать замуж. А работать монахам не разрешается – они несут послушание», – пояснил священник.

Уже на Донбассе он встретил вторую любовь. Священника направили служить в церковь Бахмута, которую открыли в обычном подвале многоэтажки по улице Чайковского. В этом городе Сергей и познакомился с Оксаной.

«Оксана по профессии юрист. Мы много общались, она приходила с какими-то юридическими бумажками. Вместе посещали различные мероприятия. А потом женщина спросила, могу ли я жениться. Ответил, что согласно церковным канонам – нет, ведь священникам нельзя жениться во второй раз. Тогда она взялась за юридическую сторону этого вопроса. В итоге, духовное руководство благословило наш брак. Только венчаться нам нельзя, ведь церковные каноны мы все же нарушили. А хотелось бы...», – рассказал Судак.

С женой Сергея объединяют общие интересы: они оба искренние националисты, общаются исключительно на украинском языке.

Оксана

Службу в храме Бахмута Сергей ведет по субботам, воскресеньям и в большие праздники. Заранее договаривается со своим руководством в Краматорске, где работает полицейским, чтобы его отпустили или поставили выходные именно в эти дни.

Оксана работает в Бахмуте, поэтому видит супруга преимущественно в выходные.

В связи с пандемией никаких планов на будущее священник-полицейский пока не строит. Надеется, что в полиции Краматорска откроют должность капеллана – по крайней мере разговоры об этом идут. А заодно интересуется у состоятельных прихожан, смогут ли они пожертвовать на строительство храма в Бахмуте.