Украина призывает Россию начать переговоры о выводе войск

Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из оккупированного Крыма и неподконтрольных правительству частей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на 27-мом Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает «УНН».

Он отметил необходимость оказания давления на Россию со стороны международного сообщества, чтобы заставить ее изменить свое поведение.

Кулеба также поблагодарил 43 государства-участника, которые присоединились к Украине в принятии решения министров о постоянном мониторинге ОБСЕ территорий, прилегающих к неконтролируемому участку украинско-российской границы.

«Установление такого мониторинга, четкое положение "минского протокола" с Россией, который также подписала Россия, могло бы стать еще одним практическим ответом ОБСЕ на продолжающийся конфликт. Блокирование этого решения одной страной, Российской Федерацией, еще раз продемонстрировало нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, соблюдать принципы ОБСЕ и уважать границы в Европе», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

«Украина остается приверженной мирному урегулированию российско-украинского конфликта. На протяжении 2020 года мы демонстрировали результаты на практике, в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе. Мы призываем Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из Крыма и частей Донбасса. Мы хотим положить конец этому конфликту как можно скорее», – заявил Кулеба.

Накануне министр заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей «Л-ДНР» путем их выступления на заседании Совета Безопасности ООН.