Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ больнице Киева

Киевская городская клиническая больница №4 получила современный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Благодаря этому аппарату ИВЛ мы сможем спасти еще больше жизней пациентов реанимационного отделения», – отметила главврач больницы Татьяны Мостепан.

Завотделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Юлия Вакуленко добавила, что значительная часть пациентов нуждается в медицинской аппаратуре такого уровня. «Новый аппарат ИВЛ позволит развернуть дополнительное место в отделении реанимации и спасти больше жизней», – сказала она.

«Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" сумел закупить и привезти его в Украину. Около 190 высококлассных аппаратов ИВЛ уже поступили в опорные государственные больницы в регионах страны», – сообщила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Ранее Фонд Рината Ахметова провел две онлайн-конференции для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ. Это были трехчасовые вебинары, во время которых ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями аппаратов ИВЛ. В онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова приняли участие почти 2000 украинских медиков. Среди них – врач киевской больницы № 4 Екатерина Марушко. От имени Фонда ей был вручен сертификат о прохождении онлайн-обучения.

Руководитель Киевского регионального центра ПУМБ Игорь Падалка подчеркнул, что сегодня необходимо объединить все усилия ради спасения жизней и здоровья украинцев. «Когда Украина столкнулась с пандемией, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он объединил ресурсы Фонда, ПУМБ, ДТЭК, ФК "Шахтер" и других активов SCM. Благодаря этому 300 млн грн направлено на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину», – отметил он.